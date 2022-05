Vientiane (VNA) – Le ministre lao de l’Education et des Sports, Phout Simmalavong, a souligné la semaine dernière à Vientiane la coopération de longue date entre le Laos et le Vietnam en matière de l’éducation, la qualifiant d’un symbole de leurs relations spéciales.

Il s’agit d’un pilier important, d’un domaine de coopération stratégique et d’un symbole des relations spéciales Laos-Vietnam, a-t-il indiqué lors d’une cérémonie célébrant les 60 ans des relations diplomatiques Laos-Vietnam et les 45 ans du Traité d’amitié et de coopération Laos-Vietnam.Le responsable a passé en revue la coopération bilatérale en matière de l’éducation depuis la période de guerre de libération nationale avant d’exprimer la gratitude du secteur de l’éducation du Laos au Parti communiste du Vietnam, à l’Etat et au peuple vietnamiens pour leur grand soutien accordé au peuple lao.La première école a été créée le 1er janvier 1958 dans la province de Thai Nguyên pour accueillir les élèves lao. Le nombre des élèves lao faisant leurs études au Vietnam a atteint 4.300 en l’année scolaire 1962-1963.Durant la période d’avant 1975, plus de 15.000 fonctionnaires, chercheurs, infirmiers et militaires lao ont reçu une formation au Vietnam. Environ 50% des élèves lao expatriés sont allés au Vietnam.De 1991 à 2010, le Vietnam a formé pour le Laos plus de 12.000 techniciens, capables de répondre à la demande de personnel dans divers domaines, dont la science et la technologie. En revanche, de 1982 à 2022, le Laos a formé 4.850 cadres et étudiants vietnamiens à l’Université nationale du Laos.

Le ministre lao de l’Education et des Sports, Phout Simmalavong lors de la cérémonie. Photo : VNA



Depuis 1992, sur la base de l’accord de coopération signé par les deux gouvernements, le plan annuel de coopération entre le ministère vietnamien de l’Education et de la Formation et le ministère lao de l’Education et des Sports a été déployé et a régi la coopération dans l’éducation et le développpement des ressources humaines.La période 2011-2020 a marqué un nouveau jalon dans la coopération bilatérale avec la mise en œuvre du "Projet d’amélioration de la qualité et de l’efficacité de la coopération Laos-Vietnam dans le domaine de l’éducation et du développement des ressources humaines".Durant cette période, le Vietnam a formé pour le Laos plus de 30.000 personnes dans tous les domaines : politique, administration publique, sécurité et défense. Il a également aidé le Laos à construire nombre d’infrastructures éducatives, notamment écoles, internats, centres de recherche et centres d’entraînement sportif.2022 est la deuxième année que le Laos et le Vietnam mettent en œuvre ce projet pour la période 2021-2030, a fait savoir le ministre Phout Simmalavong, ajoutant que les deux ministères ont édité et publié les dictionnaires lao - vietnamien, vietnamien-lao, et introduit l’enseignement du vietnamien dans certaines écoles secondaires lao.La coopération en matière de développement des ressources humaines est un facteur important dans la construction des relations d’amitié spéciale Laos-Vietnam, a-t-il conclu. – VNA