La consule générale de Malaisie à Ho Chi Minh-Ville, Wong Chia Chiann (droite) s'est vue décernée l’insigne "Pour la paix et l'amitié entre les nations". Photo : VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - L'Union des organisations d'amitié du Vietnam (VUFO) a remis le 13 juillet l’insigne "Pour la paix et l'amitié entre les nations" à la consule générale de Malaisie à Ho Chi Minh-Ville, Wong Chia Chiann pour ses importantes contributions à la promotion de l'amitié entre le Vietnam et la Malaisie.S'exprimant lors de la cérémonie de remise de cette distinction, Tran Hoang Khanh Van, cheffe adjointe du Bureau de représentation de l'Union des organisations d'amitié du Vietnam au Sud, a déclaré que pendant son mandat au Vietnam depuis le mois d'octobre 2019, la consule générale Wong Chia Chiann avait activement présidé et participé à de nombreux événements et programmes pour aider à connecter et renforcer les relations et les échanges entre les peuples non seulement entre le Vietnam et la Malaisie, mais aussi avec d'autres pays d'Asie du Sud-Est.Au cours de son mandat, la diplomate malaisienne a toujours souhaité mener davantage d'activités pour connecter les deux peuples pour un développement mutuel et faire preuve de responsabilité envers la communauté de l'ASEAN, a souligné Mme Tran Hoang Khanh Van.De son côté, Wong Chia Chiann a partagé qu'au cours de son mandat elle avait reçu le soutien de dirigeants, ministères, secteurs et agences vietnamiens. Elle s’est engagée de continuer à faire tout son possible pour promouvoir les relations entre les deux pays. -VNA