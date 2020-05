Panorama du colloque. Photo: nld.com.vn

Hanoï (VNA) - La Confédération générale du travail du Vietnam (CGTV) a tenu ce dimanche à Hanoï un colloque intitulé "Les syndicalistes suivent l'exemple moral du président Hô Chi Minh" en l'honneur du 130e anniversaire du leader du pays (19 mai 1890).

Le président de la CGTV Nguyen Dinh Khang a déclaré que le président Ho Chi Minh est un grand leader de la classe ouvrière et de la nation vietnamienne. Il a laissé un héritage inestimable en matière d'idéologie, de moralité et de style.

En valorisant les traditions révolutionnaires de la classe ouvrière et en suivant la pensée et l'exemple moral du président Hô Chi Minh, la CGTV poursuivra son innovation afin de mieux défendre les intérêts de ses membres, a souligné son président Nguyên Dinh Khang.

Le président Ho Chi Minh est né le 19 mai 1890 dans la commune de Kim Lien, district de Nam Dan, province de Nghe An (Centre). Il a consacré toute sa vie à la cause de la libération nationale, tout en luttant sans relâche pour la paix et le progrès dans le monde.



Il a également mené la lutte pour l'indépendance nationale vers le succès et a établi la République démocratique du Vietnam, maintenant la République socialiste du Vietnam, en 1945. Le président est décédé en 1969. -VNA