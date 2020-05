La compagnie des chemins de fer russe RZD Logistics organsiera des trains de la Russie vers la gare du Yen Vien au Vietnam via la Chine. Photo: VNA

Moscou (VNA) – La compagnie des chemins de fer russe RZD Logistics organisera des trains de la Russie vers la gare du Yen Vien au Vietnam via la Chine.

Dans son communiqué de presse, la compagnie russe a déclaré que la demande de transport ferroviaire des exportations de la Russie vers le Vietnam avait commencé à augmenter début 2019, ajoutant que le service ferroviaire a encore prospéré avec l'annulation des vols en raison de COVID-19.

La demande de transport de lait et de nourriture a quadruplé par rapport à la période précédente, a-t-il noté.

Le directeur général de la RZD Logistics, Dmitry Murev, a déclaré que les services de transport sur la route entre le Vietnam et la Russie proposés par son entreprise ont attiré l'attention des producteurs.

Les marchandises à l’export seront transportées par train depuis la gare de Vorsino dans la province de Kalouga via la zone Zabaikalsk, la Sibérie et la Chine jusqu'à la gare de Yen Vien à Hanoï, d'où elles seront transportées par voie routière vers des magasins à travers le pays. Le temps de transport moyen entre Vorsino et Yen Vien est de 24 jours.

RZD Logistics est responsable de l'organisation de toute la chaîne d'approvisionnement, tandis que FELB, sa filiale, achemine le fret à travers la Chine. Le fret au Vietnam est assuré par la société de logistique Ratraco.

La route ferroviaire entre le Vietnam et la Russie a été lancée en décembre 2017 conformément à l'accord de coopération entre la Compagnie générale des chemins de fer du Vietnam (VNR) et son homologue russe.-VNA