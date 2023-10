Nguyên Van Thao, ambassadeur du Vietnam en Belgique et chef de la Délégation vietnamienne auprès de l’UE, s'exprime lors de la cérémonie de présentation du livre Questions théoriques et pratiques sur le socialisme et la voie vers le socialisme au Vietnam du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyên Phu Trong. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - L’ambassade du Vietnam en Belgique et la Délégation du Vietnam auprès de l’Union européenne (UE) ont présenté le 12 octobre à Bruxelles la version en langue hollandaise du livre Questions théoriques et pratiques sur le socialisme et la voie vers le socialisme au Vietnam du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyên Phu Trong.

Nguyên Van Thao, ambassadeur du Vietnam en Belgique et chef de la Délégation vietnamienne auprès de l’UE, a présenté ce recueil de 29 articles et discours exceptionnels du secrétaire général Nguyên Phu Trong depuis la préparation des documents du XIIIe Congrès national du Parti jusqu’à aujourd’hui. Ces écrits ont systématisé les réalisations de développement théorique, les derniers résumés pratiques du Parti sur le socialisme et la voie vers le socialisme au Vietnam.

Avec la publication de ce livre, le Vietnam souhaite partager ses expériences en la matière dans le but de renforcer la compréhension et promouvoir la solidarité pour les intérêts communs, a-t-il indiqué.

Présent lors de la cérémonie, David Prestieau, un responsable du Parti du Travail de Belgique, a salué le fait que le Vietnam a atteint les objectifs millénaires de l’ONU. Le socialisme est une bonne voie pour le Vietnam, a-t-il indiqué.

De son côté, l'ambassadeur de Chine en Belgique, Cao Zhongming, a hautement apprécié le développement du Vietnam au cours des près de 80 ans sous la direction du PCV.

Il a estimé que sous la direction du secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong, le Vietnam continuerait à réaliser de nombreux acquis.

Quant à lui, l'ambassadeur du Laos en Belgique, Kingphokeo Phommahaxay, a exprimé son espoir que le livre soit bientôt traduit en langue lao et publié dans son pays afin que le peuple lao puisse mieux comprendre l'histoire des relations étroites de longue date entre les deux pays. -VNA