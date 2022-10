Hanoi (VNA) - La Commission de contrôle du Comité central du Parti a tenu sa 21e session les 18 et 19 octobre, infligeant des mesures disciplinaires à certaines organisations du Parti et à certains membres du Parti qui ont violé les règlements du Parti et la loi de l’État.

La 21e session de la Commission de contrôle du Comité central du Parti, les 18 et 19 octobre. Photo : VNA

La commission a réprimandé les conseils des affaires civiles du Parti au Comité populaire de la ville de Da Nang au cours des mandats 2016-2021 et 2021-2026 pour leurs violations lors de la conduite de la prévention et de la lutte contre le COVID-19 de la ville.

Les conseils ont enfreint les règlements de travail, ont fait preuve d’un manque de responsabilité et d’un relâchement du leadership, permettant au Comité populaire de la ville de Da Nang et à certaines organisations et individus de violer les règlements du Parti et la loi de l’État en matière d’achat, de gestion et d’utilisation de fournitures et d’équipements médicaux, et entraînant le cas au Centre municipal de contrôle des maladies (CDC).

Un certain nombre de responsables de Da Nang ont également été réprimandés, notamment Le Trung Chinh, vice-secrétaire du comité municipal du Parti, secrétaire des conseils des affaires civiles du Parti au comité populaire de Da Nang et président du comité populaire de Da Nang ; Huynh Duc Tho, ancien vice-secrétaire du comité municipal du Parti, ancien secrétaire des conseils des affaires civiles du Parti au comité populaire de Da Nang et ancien président du comité populaire de Da Nang ; Ho Ky Minh, membre du conseil permanent du comité municipal du Parti, vice-secrétaire des conseils des affaires civiles du Parti au comité populaire de Da Nang et vice-président permanent du comité populaire de Da Nang ; Tran Van Mien, ancien membre du comité municipal du Parti, ancien membre des conseils des affaires civiles du parti au comité populaire de Da Nang et ancien vice-président du comité populaire de Da Nang ; et Nguyen Van Phung, membre du comité municipal du Parti, secrétaire du comité du Parti et directeur du département municipal des finances. Pendant ce temps, la vice-présidente du comité populaire municipal et ancienne directrice du département municipal de la santé, Ngo Thi Kim Yen, a reçu un avertissement, et le directeur du CDC municipal, Ton That Thanh, a été expulsé du Parti.

Concernant les violations au Conseil permanent du Comité du Parti de l’Académie vietnamienne des sciences sociales (VASC), la Commission de contrôle a décidé d’expulser du Parti Phung Ngoc Tan, ancien secrétaire de la cellule du Parti et ancien directeur par intérim de l’organisation et du personnel du VASC. département.

Un avertissement a été donné à Nguyen Quang Thuan, vice-président du Conseil théorique central, ancien secrétaire du Comité du Parti et ancien président du VASC. Certains autres anciens responsables du VASC ont été réprimandés.

La Commission de contrôle a également adressé une réprimande à Nguyen Huu Do, membre du conseil des affaires civiles du Parti au ministère de l’Éducation et de la Formation (MoET) et vice-ministre de l’Éducation et de la Formation, ainsi que des avertissements à un certain nombre de responsables et d’anciens responsables de le ministère, pour leurs violations durant le mandat 2016-2021.

Elle a demandé au Bureau politique d’envisager des mesures disciplinaires contre le conseil des affaires civiles du Parti lors du mandat 2016-2021 au MoET, et Phung Xuan Nha, chef adjoint de la Commission de vulgarisation et d’éducation du Comité central du Parti, ancien membre du Comité central du Parti , ancien secrétaire du conseil des affaires civiles du Parti lors du mandat 2016-2021 au MoET et ancien ministre de l’Éducation et de la Formation.

La Commission de contrôle a demandé au Comité central du Parti de sanctionner plusieurs responsables de la province de Hoa Binh pour leurs violations. – VNA