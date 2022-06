La réalisatrice Le Dieu My partage sur la comédie musicale "Alice au pays des merveilles". Photo hanoimoi.com.vn

Hanoi (VNA) – Un projet de comédie musicale intitulée "Alice au pays des merveilles" destinée aux jeunes est réalisé par le Théâtre dramatique du Vietnam, avec la coopération de l'Institut australien de musique (Australian Institute of Music) et le groupe Pacific Ocean Partners.



La comédie musicale vise à orienter les valeurs culturelle et esthétique pour les jeunes, et sera un terrain de jeu pour eux d’optimiser leurs capacités artistiques, a partagé l'Artiste Émérite Xuân Bac, directeur du Théâtre dramatique du Vietnam, lors d’une cérémonie de lancement du projet, le 29 juin à Hanoï.



Il s'agit d'un projet clé en 2022, marquant le parcours de 70 ans de fondation et de développement du Théâtre dramatique du Vietnam. La comédie musicale "Alice au pays des merveilles", nouveau genre musical populaire dans le monde, est le fruit de coopération entre des artistes vietnamiens et leurs partenaires australiens.



L'oeuvre devrait être présentée au public en octobre prochain à l'Opéra de Hanoï.



L'équipe de production de cette oeuvre réunit des noms bien connus tels que l'Artiste Émérite Xuân Bac, l'Artiste Émérite Dang Chau Anh, l'artiste Nicholas Gentile de l'Institut australien de musique, le musicien Tran Quang Duy, les chorégraphes Samantha Cruz et Le Minh Anh.



Quelque 25 acteurs sont recherchés pour ce projet musical. Tous les jeunes passionnés d'art, âgés plus de 14 ans, professionnels ou amateurs, peuvent participer au casting qui aura lieu les 13 et 14 juillet à Hanoï. -VNA