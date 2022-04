La carte des délices de 63 villes et provinces établit un record au Vietnam . Photo: VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Le programme de fabrication et de présentation des spécialités culinaires des 63 localités du pays et la création de la première carte gastronomique du Vietnam ont reçu le titre de Record du Vietnam.

La cérémonie de remise du prix a été organisé le 27 avril à Hô Chi Minh-Ville par l'Université Hoa Sen (HSU), en collaboration avec le Centre de recherche, de préservation et de développement de la cuisine vietnamienne et l'Association des chefs professionnels de Saigon.

Plus précisément, 50 chefs, qui ont participé aux éditions du concours The Future Chef Contest, ont préparé 63 spécialités, créant une carte de plus de 20 mètres de long.

Cette carte présente 63 plats typiques des 63 villes et provinces du pays, promouvant les valeurs culinaires du pays aux amis internationaux. On peut cité le «Pho bo Nam Dinh» (soupe de nouilles de riz au bœuf de Nam Dinh), le «Banh cuôn Hà Nam» (raviolis à base de farine de riz de Hà Nam), le « Cha ca La Vong » (galettes de poisson haché frites de La Vong de Hanoi).

A cette occasion, des prix du concours The Future Chef 2022 ayant pour thème « La quintessence de la cuisine vietnamienne » ont également été décernés. –VNA