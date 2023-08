Touristes au marché nocturne de Hanoï. Photo thanhnien.vn Ho Chi Minh-Ville (VNA) – La deuxième carte culinaire du Vietnam présentera 126 spécialités de 63 villes et provinces vietnamiennes sous la forme de la lettre S lors du Festival de la gastronomie vietnamienne qui aura lieu à Ho Chi Minh-Ville du 20 au 22 octobre pour honorer les chefs à l'occasion de la Journée internationale des chefs (20 octobre).





La fête du nouveau riz de l’ethnie Tay. Photo : VN+ Cette carte sera réalisée ensemble par des centaines de cuisiniers du pays.Organisé par l'Association touristique de Ho Chi Minh-Ville et des organisations, le festival réunira 100 à 120 stands présentant des plats des régions du pays, ainsi que des démonstrations culinaires, et des programmes musicaux.

Le festival vise à honorer des générations de chefs et d'artisans et à encourager les cuisiniers amoureux de leur métier et les cuisinières talentueuses.



La première carte gastronomique du Vietnam composée de 63 plats typiques provenant d'un nombre de provinces et de villes à travers le pays avait reçu le titre de l'Organisation nationale des records en avril 2022. Au total, 50 chefs ont préparé 63 spécialités, créant ainsi une carte en forme de la lettre S de plus de 20 mètres de long.–VNA