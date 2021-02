Hanoï renforce le dépistage du COVID-19. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Dans l'après-midi du 2 février, lors d’une réunion sur la prévention et le contrôle du COVID-19 à Hanoï, le secrétaire du Comité municipal du Parti, Vuong Dinh Hue, a demandé aux agences et unités compétentes de considérer que la tâche de prévenir et de combattre l’épidémie de coronavirus est prioritaire et urgente, et ce avant, pendant et après le Nouvel An lunaire.

Parallèlement, il faut maintenir les activités de production et commerciales, la circulation des marchandises sur la base des mesures correctement mises en œuvre pour prévenir et combattre l’épidémie, minimiser les dommages aux activités économiques dans les zones placées à l'isolement, a-t-il déclaré.

La capitale a signalé 20 cas de SARS-CoV-2 liés à la résurgence récente de l'épidémie dans les provinces de Quang Ninh et Hai Duong (Nord). Les travaux de prévention et de contrôle de l'épidémie sont menés de toute urgence par la ville dans le but d'accélérer le traçage, le zonage, le dépistage, l'isolement et le traitement des patients de COVID-19 et des cas contacts. -VNA