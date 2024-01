La beauté des costumes de l'ethnie Cong à Muong Te, province de Lai Chau

Les Công, encore connus sous les noms de Xa et Màng, sont une communauté ethnique de moins de 10.000 âmes, vivant essentiellement dans les provinces de Lai Châu et Diên Biên, dans le nord-ouest du Vietnam. Ils ont une identité culturelle forte qu’ils tiennent absolument à préserver et perpétuer.