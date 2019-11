La montre-bracelet "Ha Long Bay I" de l’entreprise horlogère suisse Jaquet Droz, le 29 octobre à Hanoï. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le 29 octobre à la boutique The Hour Glass à Hanoï, l’entreprise horlogère suisse Jaquet Droz a présenté au public sa version unique de la montre "Ha Long Bay I" ("La baie de Ha Long I"), dessinée par le peintre français d’origine vietnamienne, Lê Ngoc Thanh.



La montre-bracelet de luxe "Ha Long Bay I" ("La baie de Ha Long I") fait partie de la collection "Petite Heure Minute" de l’entreprise horlogère suisse.



Lors de la présentation, Natalia Bondarenko, directrice de Jaquet Droz en Asie du Sud-Est, était fière que ce paysage reconnu par l’UNESCO comme patrimoine mondial de l’humanité soit représenté par la marque.



"Cette pièce unique au monde a été conçue spécialement pour le Vietnam. La baie de Ha Long est un endroit extraordinaire. La montre bénéficie de la tradition artisanale depuis près de 300 ans chez les artisans de Jaquet Droz", a-t-elle exprimé.



De 39 mm de diamètre, cette montre-bracelet présente la baie de Ha Long avec ses voiliers rouges qui naviguent sur les eaux bleues. Le peintre français d’origine vietnamienne Lê Ngoc Thanh a dessiné cette miniature sur le cadran en une semaine grâce à son savoir-faire exceptionnel. Une expérience particulière, même si cet artiste travaille déjà depuis dix ans pour l’Atelier d’art de Jaquet Droz en Suisse.



"Je ne vis pas ici, donc j’ai dû faire des recherches sur Internet. Ce fut l’étape la plus longue pour trouver le bon angle de vue et la photo qui m’inspire. Ensuite, dessiner va beaucoup plus vite : il s’agit plutôt de mon habitude", a précisé Lê Ngoc Thanh.



"J’avais proposé beaucoup de dessins de monuments au Vietnam. Si la boutique [The Hour Glass] souhaite un autre modèle, je le ferais avec plaisir", a confié cet artisan.



À cette occasion, la boutique de luxe a également organisé un workshop avec Lê Ngoc Thanh, afin que tous les visiteurs puissent s’exercer à dessiner comme l’artisan. Après Hanoï, La montre "Ha Long Bay I" est aussi présentée au public de Hô Chi Minh-Ville le soir du 30 octobre.



Créée en 1738 à La Chaux-de-Fonds du canton de Neuchâtel, en Suisse, par l’horloger Pierre Jaquet-Droz, la marque éponyme imagine et conçoit des montres et des horloges de luxe. Elle est réputée pour la création des ‘automates’, telles que "Loving Butterfly", "The Bird Repeater" ou "Magic Lotus Automaton", dont leur surface sont de vrais chefs-d’œuvre qui s’animent en fonction du mouvement des aiguilles. Jacquet Droz appartient actuellement au group Swatch. - CVN/VNA

Tác giả Lê Thu Phương