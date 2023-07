Séoul (VNA) – La 9e Conférence annuelle des jeunes scientifiques vietnamiens en 2023 (ACVYS 2023) s’est ouverte dimanche 16 juillet à Séoul, en République de Corée, créant un espace de partage de nouvelles réalisations de la recherche scientifique et d’échanges.

Les délégués posent pour une photo de groupe lors de la conférence. Photo: VNA



Cette édition a rassemblé les derniers résultats de recherche et applications pratiques de jeunes scientifiques vietnamiens dans sept domaines : informatique, technologies de l’information et de la communication ; chimie et génie chimique; sciences de la vie, médecine et pharmacie; physique, énergie et science des matériaux; génie aérospatial; économie et science politique; linguistique, éducation et sciences sociales.



Dans le cadre de cet événement, un talk-show a été également organisé sur le thème "Étudiants vietnamiens en République de Corée : Saisir les opportunités, regarder vers l’avenir".

Lors du talk-show tenu dans le cadre de la ACVYS 2023. Photo: VNA



S’exprimant lors du talk-show, l’ambassadeur du Vietnam en République de Corée, Nguyên Vu Tung, a déclaré que la visite réussie au Vietnam en juin du président sud-coréen Yoon Suk Yeol a élargi de nombreuses opportunités de coopération entre les deux pays dans de nombreux domaines.

Le diplomate a cité la promotion de programmes d’échange d’étudiants, créant des conditions permettant à davantage d’étudiants vietnamiens à venir étudier en République de Corée pour devenir plus tard des ponts pour développer les liens Vietnam-République de Corée à la hauteur du partenariat stratégique intégral entre les deux pays. – VNA