L'art du tissage de brocatelle est une tradition des ethnies minoritaires du Vietnam. Photo: VNA



Dak Nong (VNA) - La 1ère Fête de la brocatelle du Vietnam se tiendra du 5 au 7 janvier 2019 au chef-lieu de Gia Nghia, dans la province de Dak Nong (Tay Nguyen - Hauts plateaux du Centre).

L’événement verra la participation d'artisans des provinces du Tay Nguyen, du Laos, du Cambodge et de l’Indonésie. L’information a été annoncée le 17 décembre lors d’un point presse à Dak Nong.

Sont prévues de nombreuses activités culturelles et artistiques notamment : une cérémonie d’ouverture et de clôture, un espace culturel de la brocatelle du Vietnam, un espace dédié à la gastronomie des ethnies, la reconstitution de fêtes traditionnelles, un spectacle des costumes traditionnels du Vietnam, une exposition sur les géoparcs vietnamiens, etc.

Les costumes traditionnels des ethnies minoritaires de Dak Nông, et de tout le Vietnam plus généralement, sont variés, riches en modèles, types, couleurs... C’est un patrimoine précieux qui doit être préservé et développé.

La Fête de la brocatelle du Vietnam a pour objet de préserver et valoriser cet artisanat séculaire. Elle vise également à présenter les potentiels touristiques ainsi que les patrimoines culturels des ethnies du Tay Nguyen.

Les visiteurs pourront découvrir des légendes et épopées des ethnies minoritaires, participer à un concours de tissage de brocart, admirer des costumes traditionnels...

Une foire commerciale sur les produits de brocatelle sera également organisée, et les visiteurs pourront acheter des produits de qualité. Ils pourront aussi profiter de nombreuses spécialités locales et participer à des jeux folkloriques.

Ces activités contribueront à valoriser et honorer l’identité culturelle des ethnies du Vietnam, à renforcer le bloc de grande union nationale, tout en intensifiant le développement socio-économique local. -VNA