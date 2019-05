Remise de la décision No 561 du président vietnamien à 17 Laotiens vivant dans la province de Kon Tum, sur leur accès à la nationalité vietnamienne. Photo : VNA



Kon Tum (VNA) – Le ministère de la Justice et le Comité populaire de Kon Tum ont remis une décision du président vietnamien à 17 Laotiens concernant leur accès à la nationalité vietnamienne.



Ces Laotiens vivent actuellement dans 11 villages des trois communes de Dak Mon, Dak Long et Dak Nhoong, district de Dak Glei, province de Kon Tum (Hauts Plateaux du Centre).



Cette décision du président vietnamien, numérotée 561, concerne également 21 autres Laotiens qui vivent dans les communes de Dak Dung, Dak Nong et Bo Y, district de Ngoc Hoi.

La décision leur sera remise lors d’une cérémonie prévue le 22 mai dans le district de Ngoc Hoi, par le ministère de la Justice et le Comité populaire provincial. -VNA