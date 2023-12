Kep partage une frontière maritime et des eaux historiques adjacentes avec Kien Giang. Ces derniers temps, le Comité central du Front de la Patrie du Vietnam de Kien Giang et le Comité central du Front de solidarité et de développement de la Patrie du Cambodge de Kep se sont coordonnés dans la vulgarisation des lignes directrices, politiques et lois sur la construction d'une frontière de paix et d’amitié ainsi que dans la sensibilisation sur la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) et le travail de démarcation et de bornage de la frontière terrestre Vietnam – Cambodge.