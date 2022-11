Le Premier ministre Pham Minh Chinh s'exprime lors de la cérémonie en écho à la Journée du droit du Vietnam (9 novembre) organisée dimanche soir 6 novembre à Hanoi. Photo: VNA



Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a appelé à rénover la communication juridique dans le sens d'orienter l'opinion publique, notamment les jeunes, avec pour devise de placer la population au centre du processus d'élaboration des lois, lors d’une cérémonie en écho à la Journée du droit du Vietnam (9 novembre) organisée dimanche soir 6 novembre à Hanoi par le Conseil central de vulgarisation et d’éducation juridique.

Le 9 novembre 1946, la première Constitution de la République démocratique du Vietnam (aujourd’hui République socialiste du Vietnam) a été adoptée lors de la première session de la première Assemblée nationale. Le 9 novembre a été décrété donc comme étant la Journée du droit du Vietnam, a dit le Premier ministre Pham Minh Chinh.

Cet événement a ouvert une nouvelle ère de législation vietnamienne, reflétant le cœur du nouvel État démocratique, qui est la gestion sociale par le droit, créant les bases pour construire et perfectionner progressivement l'État de droit socialiste du peuple, par le peuple et pour le peuple sous la direction du Parti, a-t-il indiqué.

L'organisation de la Journée du droit du Vietnam vise à souligner la responsabilité des agences de l'État dans la diffusion et la sensibilisation du public, en évitant les risques juridiques dus au manque de connaissances juridiques ; est un message adressé à la communauté internationale pour un Vietnam qui respecte le droit, protège et assure la pleine mise en œuvre des droits de l'homme et du citoyen, a-t-il souligné.

Le chef du gouvernement a appelé que chacun d’entre nous oeuvre, par des actions concrètes, pour la primauté de la loi et pour la vulgarisation de la Constitution et des lois au sein de toute la société.

Il a exprimé son souhait de voir chaque Vietnamien respecter la loi pour édifier une société moderne et un pays prospère et puissant. -VNA