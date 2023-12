Des étudiants et travailleurs à la Journée des travailleurs vietnamiens en République de Corée 2023. Photo: VNA

Le vice-ministre vietnamien du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, Nguyen Ba Hoan. Photo: VNA

Séoul (VNA) – La Journée des travailleurs vietnamiens en République de Corée 2023 s’est tenue le 10 décembre dans le campus de l’Institut universitaire des sciences et technologies de Gyeonggi, dans la ville de Siheung, avec la participation d’environ 300 travailleurs.Cet évènement a été organisé par le Comité de gestion des travailleurs vietnamiens en République de Corée et le Bureau de gestion des travailleurs dans le cadre du Programme sud-coréen de délivrance du permis de travail aux étrangers (EPS).Dans son discours d’ouverture, le vice-ministre vietnamien du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, Nguyen Ba Hoan, a souligné que le travail était un domaine clé de la coopération entre le Vietnam et la République de Corée.Depuis 2004, près de 130.000 travailleurs vietnamiens ont été envoyés en République de Corée dans le cadre du programme « EPS visa E9 », outre des milliers de travailleurs qualifiés dans le cadre du programme « EPS visa E7 ». Ces deux dernières années seulement, le nombre de travailleurs vietnamiens envoyés en République de Corée chaque année a atteint 10.000 personnes en moyenne, a-t-il indiqué.De son côté, le directeur du Département de protection sociale de Siheung, Yu Je-hong, a indiqué que sa ville comptait environ 10.000 Vietnamiens actuellement.La Journée des travailleurs vietnamiens en République de Corée 2023 permet au public local de découvrir la cuisine, la culture et des arts traditionnels vietnamiens, a-t-il affirmé, avant de s’engager à promouvoir les programmes de soutien en faveur des résidents étrangers ainsi qu’à faire de Siheung une ville multiculturelle et favorable aux étrangers, notamment la communauté vietnamienne.A cette occasion, le comité d’organisation a remis des prix à des travailleurs exemplaires. -VNA