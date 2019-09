Le défilé en tunique traditionnelle des Vietnamiennes lors de la deuxième Journée de la culture vietnamienne. Photo: VOV



Prague (VNA) - Quelques-unes des particularités culturelles vietnamiennes ont été présentées au public tchèque vendredi à Brno, lors de la deuxième Journée de la culture vietnamienne.

De nombreuses activités ont été organisées dans le cadre de programme, dont des numéros de chants et de danses, un défilé en tunique traditionnelle des Vietnamiennes (ao dài), des dégustations de nem, de pho et de banh mi vietnamiens.



"Nous accordons beaucoup d’importance à cet événement qui permet aux locaux et à d’autres communautés ethniques d’en savoir plus sur la culture vietnamienne. C’est aussi l’occasion pour nous de consolider notre intégration au pays d’accueil", a déclaré Truong Công Su, président de l’Association des Vietnamiens à Brno et en Moravie-du-Sud, chef du comité d’organisation.



La première édition de la Journée de la culture vietnamienne avait été organisée il y a quatre ans, à l’occasion des 65 ans de l’établissement des relations diplomatiques Vietnam-République tchèque. -VOV/VNA