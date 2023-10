Le joueur Le Van Viet (gauche) dans un match aux 4es J eux paralympiques asiatiques 2023. Photo : tuoitre.vn

Hangzhou (VNA) - Lors de la 4e journée de compétition officielle des 4es Jeux paralympiques asiatiques 2023 (Asian Para Games 2023) qui se déroulent dans la ville de Hangzhou (Chine), le 26 octobre, l'équipe vietnamienne d'échecs a remporté 5 médailles d'argent et 2 de bronze aux échecs standards.Plus précisément, trois médailles d'argent ont été attribuées à Pham Thi Huong et Le Van Viet pour la catégorie de personnel ; et à Pham Thi Huong, Dao Thi Le Xuan et Tran Ngoc Loan et à Doan Thu Huyen, Nguyen Thi Kieu et Tran Thi Bich Thuy pour l'équipe féminine et à Le Van Viet, Dinh Tuan Son et DaoTuan Kiet pour l'équipe masculine.Deux médailles de bronze ont été décernées à la joueuse Doan Thu Huyen et à l'équipe féminine de Nguyen Thi Hong, Nguyen Thi Minh Thu et Nguyen Thi My Linh.Au 26 octobre, la délégation vietnamienne handisport a remporté 6 médailles d'argent et 5 médailles de bronze, se classant 22e rang dans le palmarès des Jeux paralympiques asiatiques 2023.-VNA