Hai Phong, 1er août (VNA) - A 3 h du matin le 1er aout, après avoir mené à bien les procédures judiciaires pour plus de 380 personnes impliquées dans les jeux d’argent en ligne dans la zone urbaine Our City de l’arrondissement de Duong Kinh, ville portuaire de Hai Phong, le ministère de la Sécurité publique en collaboration avec la Police de Hai Phong a placé ces personnes dans des voitures pour les remettre aux autorités chinoises à la porte frontière internationale d'amitié de la province de Lang Son (Nord).

Des voitures transportant plus de 380 Chinois impliqués dans des jeux d’argent en ligne ont quitté la zone urbaine Our City de l’arrondissement de Duong Kinh, ville portuaire de Hai Phong. Photo : VNA



Vers 4 heures le même jour, la dernière voiture transportant ces citoyens chinois a quitté Hai Phong sur l'autoroute 5B, puis sur l'autoroute 1A. On s'attend à ce que la délégation chargée de l'extradition mette en œuvre les procédures à Lang Son au plus tôt le matin du 1er août et remette les citoyens aux autorités chinoises.



L'ensemble de la zone urbaine Our City est strictement protégé par les forces de police pour les travaux d'enquête.

Rappelons que la police et les forces compétentes de Hai Phong ont démantelé le 27 juillet un réseau international de jeux d’argent en ligne impliquant environ 400 ressortissants chinois dans la zone urbaine Our City de l’arrondissement de Duong Kinh, et ont découvert des centaines de machines à sous installées dans plusieurs bâtiments de la zone urbaine.

Les enquêtes préliminaires ont montré que des transactions en ligne, d’une valeur supérieure à 3 milliards de yuans (435,51 millions de dollars), étaient réalisées au moyen de différentes activités telles que paris sportifs et loteries illégales.La police a confisqué près de 2.000 smartphones, 530 ordinateurs, cartes bancaires, espèces et autres objets et documents.Les membres du groupe, âgés de 18 à 24 ans, sont venus au Vietnam en tant que touristes et ont reçu environ 3.000 yuans (435 dollars) par mois. L'enquête se poursuit.Le Vietnam est réputé avoir l'une des lois les plus strictes contre le jeu d’argent dans le monde, la plupart des jeux de hasard étant illégaux.-VNA