Photo: CVN/VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Le 25 janvier, le Dr Doàn Tiên My, chef du service hépato-biliaire-pancréas (hôpital Cho Rây de Hô Chi Minh-Ville) a annoncé que son unité avait réalisé avec succès une intervention chirurgicale pour enlever une très grosse tumeur du pancréas. Il s’agit de la plus grosse tumeur de ce type enregistrée dans l’histoire mondiale de la médecine.

La patiente B.T.T.X.T après l’intervention chirurgicale. Photo: CVN/VNA

Selon le Dr Doàn Tiên My, le 8 janvier, la patiente B.T.T.X.T (36 ans) a été hospitalisée à l'hôpital Cho Rây avec les symptômes suivants : abdomen anormalement gros, jambes enflées, hémorroïdes... Elle a dit s’être aperçu depuis une année d’un grossissement anormal de son abdomen sans pour autant avoir de douleur ni de fièvre. Elle a alors pensé qu'elle était juste en train de grossir et s’est mise au sport avec intensité. Malgré tout, son abdomen a continué à grossir et les problèmes d'hémorroïdes se sont aggravés.

À l'hôpital Cho Rây, après des examens poussés, les médecins ont diagnostiqué une grosse tumeur dans le pancréas de cette patiente.



Le 11 janvier, après les examens adéquats, les médecins ont réalisé une intervention chirurgicale pour enlever la tumeur de cette patiente. "Lors de l'ouverture de l'abdomen de la malade, nous avons constaté que la tumeur avait rempli presque tout l'abdomen droit. Cette tumeur montrait des signes de nécrose à partir du centre, de compression de la veine porte et des veines hépatiques. Nous avons dû élargir l’incision chirurgicale", a déclaré le Dr Doàn Tiên My.



Après 10 heures de chirurgie, les médecins ont enlevé la totalité de la tumeur de 20 cm de diamètre et de 2,2 kg. Il s'agit de la plus grande tumeur du pancréas enregistrée au Vietnam et même dans le monde entier !



Quinze jours après la chirurgie, la santé de la patiente était stable et elle a pu rentrer chez elle. Cependant, selon le Dr Doan Tiên My, en raison de la découpe de la majorité du pancréas (coupe de 70% de pancréas), la patiente souffre actuellement de diabète de type 2, toutefois bien contrôlé grâce à une injection d’insuline.



Dr. Doàn Tiên My a affirmé qu’il n'y a aucune mesure pour prévenir complètement cette pathologie car les tumeurs pancréatiques ne présentent souvent aucun symptôme clinique et ses symptômes sont souvent confondus avec d'autres maladies. C'est pourquoi il recommande de faire des examens de santé réguliers pour la détecter et la traiter à temps. -CVN/VNA