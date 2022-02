Photo: Genetica

Hanoï (VNA) - Malgré les impacts de la pandémie de COVID-19, l'esprit de l'entreprenariat et de l'innovation au fil des ans n'a pas diminué. Au contraire, il a créé une grande influence, contribuant activement au développement et à la relance économique du pays.

En 2021, le financement des investissements pour l'entreprenariat au Vietnam a augmenté comme jamais auparavant, avec plus de 1,3 milliard de dollars.

Contribuant à la promotion des activités de start-up innovantes au Vietnam, il faut mentionner les efforts du gouvernement, des ministères et branches concernés, des agences de presse, etc., en particulier le Centre national d'innovation (NIC) relevant du ministère du Plan et de l'Investissement. Ce centre rassemble de grandes entreprises et groupes technologiques nationaux et étrangers, offrant un système d'infrastructures optimal pour la recherche et le développement d'idées technologiques et de startups. Le centre soutient également la connectivité et la promotion des investissements, accélérant la commercialisation des produits technologiques.

Lors d'une interview accordée à l'Agence vietnamienne d'information (VNA), Mme Nguyen Thi Ngoc Dung, représentante du Centre national d'innovation (NIC), a déclaré que les entreprises vietnamiennes sont désormais conscientes de la nécessité d'innover, surtout après la période de réponse à la pandémie de COVID-19. Mais en général, ils sont encore confus pour s'adapter et rencontrent des difficultés dans l'innovation du personnel et de la vision.

Nguyen Thi Ngoc Dung, représentante du Centre national d'innovation (NIC). Photo : NIC



"NIC joue le rôle de pionnier dans la direction et la connexion des ressources nationales et internationales pour développer l'écosystème d'innovation du Vietnam. C'est la raison pour laquelle je rejoint le NIC", a déclaré Nguyen Thi Ngoc Dung.

Actuellement, NIC a réuni plus d'un millier d'experts vietnamiens travaillant dans des universités et instituts de recherche renommés à travers le monde pour partager leurs connaissances et leur expérience avec la communauté des startups et de l'innovation dans le pays. En outre, NIC met en relation près de 100 grands fonds de capital-risque dans le monde et des startups de l'écosystème d'innovation du Vietnam. Outre la réception des investissements, NIC propose également des politiques de soutien au développement de l'écosystème d'innovation. À Hanoï, NIC dispose d'un centre qui soutient directement les startups. Là, les startups bénéficient de politiques préférentielles spéciales, de programmes de formation du personnel et de communication.

Mme Nguyen Thi Ngoc Dung a également cité un exemple spécifique de Genetica, une société de génie génétique qui utilise l'intelligence artificielle (IA) et la biotechnologie moléculaire à une puce exclusive spécialisée dans le décodage de gènes pour les Asiatiques.

En octobre 2021, Genetica a annoncé qu'elle développerait le plus grand laboratoire de séquençage du génome d'Asie du Sud-Est. Le centre de séquençage sera construit sur le campus du NIC et aura une capacité d'analyse de 500.000 génomes par an. En tant que personne qui connecte, présente et plaide pour que Genetica installe son siège social au Vietnam, Mme Dung pense que Genetica dispose d'une équipe fondatrice hautement qualifiée dans les meilleures universités américaines. Ils reviennent au Vietnam pour "brûler l'énergie" accumulée pendant plus de 10 ans de travail dans de grandes entreprises technologiques aux États-Unis.

Valoriser des ressources vietnamiennes

Ces dernières années, le ministère du Plan et de l'Investissement a mené de nombreuses activités pour connecter les ressources nationales et internationales, afin de promouvoir toutes les parties prenantes, notamment le secteur des entreprises innovantes.

M. Cao Anh Tuan, PDG de Genetica, a déclaré : "Au début, nous avions l'intention d'installer le siège social à Singapour. Mais le plan a changé lorsque j'ai rencontré pour la première fois le ministre du Plan et de l'Investissement Nguyen Chi Dung aux États-Unis. Il m'a dit que le gouvernement vietnamien créerait les meilleures conditions pour que les scientifiques viennent au Vietnam pour se développer".

Cao Anh Tuan, fondateur de Genetica (gauche) et Vu Quoc Huy, directeur de NIC lors de la cérémonie de signature de la coopération pour développer le plus grand centre de séquençage de gènes en Asie du Sud-Est situé au Vietnam. Photo: collaborateur

Ledit centre sera le plus grand centre de décodage génétique d'Asie du Sud-Est, conforme aux normes CLIA et CAP, les plus strictes concernant les laboratoires internationaux.

Il servira également la recherche génétique de Genetica avec de nombreux hôpitaux de premier plan dans le monde et dans le pays, tels que la faculté de médecine de l'Université Harvard, l'Hôpital central de Huê, l'Hôpital des maladies tropicales, l'Hôpital Tam Duc, l'Hôpital universitaire médical de Hanoï, afin d'apporter de nombreuses nouvelles découvertes sur les maladies génétiques et de contribuer au développement de schémas thérapeutiques de thérapie génique et au développement de médicaments basés sur des génomes asiatiques et vietnamiens.

Partageant le coût de ce service, M. Cao Anh Tuan a déclaré qu'à l'heure actuelle, les packages de décodage génétique chez Genetica ont été réduits de moitié à tiers par rapport à ceux de tests similaires en République de Corée ou à Singapour.

Par ailleurs, les résultats du séquençage des gènes de Genetica sont acceptés dans le monde entier, aidant les utilisateurs à pouvoir les utiliser à des fins d'examen médical et de traitement dans les grands hôpitaux du monde.

Cao Anh Tuan espère que des millions de Vietnamiens auront accès au décodage des gènes, ouvrant une nouvelle tendance dans les soins de santé, aidant à "personnaliser" les choix nutritionnels, l'exercice, les changements de mode de vie et l'évaluation des risques et le traitement des maladies héréditaires.

Nécessité d'une politique plus ouverte

Selon l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), le Vietnam se classe 44e dans l'indice mondial de l'innovation 2021. L'écosystème de Ho Chi Minh-Ville a augmenté de 46 places, se classant 179e ; Hanoï a gagné 5 places pour se classer 191e. Le Vietnam est classé 3e par les organisations internationales dans le groupe des 3 écosystèmes de startups innovantes les plus dynamiques d'Asie du Sud-Est, après l'Indonésie et Singapour.

"L'innovation a pour but de créer de nouveaux produits technologiques, de nouveaux modèles commerciaux. Par conséquent, l'élaboration des politiques doit être plus ouverte, en acceptant de manière proactive les nouveaux modèles commerciaux et les nouvelles technologies", a expliqué Mme Nguyen Thi Ngoc Dung.

Pour sa part, M. Cao Anh Tuan a également partagé trois facteurs pour développer l'innovation et la créativité en faveur des startups. Il s'agit de développer les ressources humaines, de se connecter avec des mentors expérimentés (Mentor) et de serrer la main des réseaux de soutien (Peer Coaching).

Outre des résultats encourageants obtenus, l'innovation de notre pays devrait s'améliorer. La coopération des parties prenantes continuera de créer des opportunités pour la communauté des affaires vietnamienne de se connecter, de capturer et d'augmenter la solidité financière, les connaissances et les ressources humaines, de créer des produits, des services, des plateformes de développement utiles pour la communauté. -VNA