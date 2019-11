Photo: VNA



Séoul (VNA) - La société FAHASA, en coopération avec le groupe sud-coréen Kyobo, a inauguré le 21 novembre un stand de livres vietnamiens dans le cadre d’une exposition de livres vietnamiens qui a lieu du 1er au 30 novembre à Séoul.

C’est la première fois que les livres vietnamiens sont officiellement exportés et vendus dans la capitale de République de Corée, dans le but de renforcer les échanges et de développer la culture entre les deux pays.

Des milliers de livres sur la culture, l’histoire, le tourisme, des personnalités... du Vietnam, des dictionnaires, des livres pour enfant… sont présentés aux lecteurs coréens, a annoncé le président du Conseil d’administration et le directeur général de FAHASA, Pham Minh Thuan.

Il a souhaité que le stand de livres vietnamiens permette aux Vietnamiens résidant, étudiant et travaillant en République de Corée, notamment les familles mixtes et leurs enfants, de s’approcher à la langue vietnamienne et de mieux comprendre la culture vietnamienne.



L'ambassadeur Nguyen Vu Tu a annoncé qu'il y avait actuellement plus de 180.000 citoyens vietnamiens en République de Corée et près de 200.000 citoyens coréens au Vietnam. En 2018, plus de 4 millions de visiteurs ont fait des voyages entre les deux pays. Ces chiffres signifient qu’il y a de nombreuses occasions pour les étudiants des deux pays d'étudier, les entrepreneurs de mener leurs affaires, et les travailleurs de trouver un emploi.

Pour rappel, en mai 2019, FAHASA, en coopération avec le groupe Kyobo, a organisé la Semaine du livre coréen et le lancement du premier stand de livres coréens à Ho Chi Minh-Ville. - VNA