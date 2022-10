Photo: nongnghiep.vn

Hai Phong (VNA) – Un espace d'exposition de technologies et équipements israéliens dans le domaine de l'agriculture vient d’être inauguré le 28 septembre dans la ville de Hai Phong (Nord).

Implanté au siège du Centre de développement des sciences, des technologies et de l'innovation, au 276B Lach Tray, arrondissement de Ngo Quyen, Hai Phong, l’espace d'exposition comprend les stands de 11 entreprises israéliennes spécialisées dans les technologies et équipements agricoles.

Photo: Ambassade d'Israël

La cérémonie d’inauguration a été conjointement organisée par le Service des Sciences et Technologies de Hai Phong et le Bureau économique et commercial d'Israël au Vietnam.

Israël est connu comme un leader mondial de l'agriculture de haute technologie. Par conséquent, ses technologies agricoles peuvent devenir un levier pour accélérer le développement de l'agriculture de haute technologie au Vietnam.

L’inauguration de l’espace d’exposition est une activité dans le cadre de la Semaine de l'innovation et des start-up Techfest Haiphong 2022 qui se déroule du 27 septembre au 4 octobre.

L’espace d’exposition devra contribuer à promouvoir le commerce, aider des organisations et entreprises des deux pays à nouer des liens. - VNA