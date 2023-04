La cérémonie d'inauguration. Photo: VNA Hanoï (VNA) – Le service de la Culture, des Sports et du Tourisme de Hanoï a inauguré le 18 avril le projet de rénovation de la Bibliothèque de Hanoï.

Le projet, financé par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme de la République de Corée, vise à améliorer les commodités de la Bibliothèque de Hanoï et à créer un espace culturel et de lecture de livres, contribuant ainsi à améliorer la vie spirituelle des habitants.

Lors de la cérémonie d’inauguration, la vice-présidente du Comité populaire municipal, Vu Thu Ha, a décrit le projet comme l'une des activités culturelles visant à resserrer l'amitié entre les deux pays et les deux peuples, en particulier dans le domaine de la gestion culturelle et des bibliothèques.

Elle s’est déclarée convaincu que grâce à ce projet, la Bibliothèque de Hanoï deviendrait un espace de créativité et un incubateur de talents locaux.

C'est une nouvelle opportunité pour la Bibliothèque de Hanoï de répondre à la culture de lecture dans la tendance de mondialisation et d'application des technologies, et de passer d'une bibliothèque de style traditionnel à une bibliothèque moderne pour offrir plus de commodités aux gens, a-t-elle ajouté.

Elle a également apprécié l'aide du gouvernement, du ministère et de l'ambassade de la République de Corée, ajoutant que la coopération multiforme, y compris dans le domaine culturel, contribuerait à renforcer l'amitié et le partenariat stratégique intégral entre les deux pays.

De son côté, le vice-ministre sud-coréen de la Culture, des Sports et du Tourisme, Chun Byeong-geuk, a indiqué que son ministère avait lancé des projets de renouvellement des petites bibliothèques dans d'autres pays en 2007. Le gouvernement sud-coréen a élargi la portée de l'aide aux bibliothèques publiques étrangères depuis 2020, et le Vietnam a été le premier à en bénéficier, a-t-il ajouté.

Il a espéré que la Bibliothèque de Hanoï jouerait un rôle important en tant que principal centre de connaissances, d'information et de culture au Vietnam.-VNA