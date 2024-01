Les délégués coupent le ruban d'inauguration du Parc de l' amitié Xaysomboun-Son La . Photo: VNA

Vientiane (VNA) - Le 7 janvier, dans la province lao de Xaysomboun, a eu lieu la cérémonie d'inauguration et de remise du projet de construction du Parc de l'amitié Xaysomboun-Son La.



Il s'agit d'un cadeau de l'organisation du Parti, des autorités et du peuple multiethnique de la province de Son La accordé à ceux de la province de Xaysomboun.



Thongsavanh Phosalath, directeur du Département de l'information, de la culture et du tourisme de la province de Xaysomboun, a déclaré que la construction de ce parc démontre la solidarité particulière et la coopération intégrale entre les deux pays, Xaysomboun et Son La en particulier.



Le vice-président du Conseil populaire provincial de Son La, Cha A Cua, a souligné le développement florissant de l'amitié et de la coopération intégrale entre Son La et Xaysomboun, affirmant qu'elle avait contribué à renforcer la grande amitié, la solidarité particulière et la coopération intégrale entre le Vietnam et le Laos.



Le Parc de l'amitié Xaysomboun - Son La s'étend sur une superficie de 5 700 m² dans le village de Phouhuaxang, district d'Anouvong. Sa construction a débuté en octobre 2022 avec un investissement total de plus de 5 milliards de kips. -VNA