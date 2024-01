Lors de la cérémonie d'inauguration du Parc de l'amitié Vietnam-Laos dans le district de Viengxay, province de Houaphan (au Nord du Laos). Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le Parc de l'amitié Vietnam-Laos est récemment inauguré dans le district de Viengxay, province de Houaphan (au Nord du Laos). Cet ouvrage est le cadeau du Comité de travail spécial du gouvernement vietnamien au Comité du Parti et à l’autorité du district de Viengxay, province de Houaphan S'exprimant lors de la cérémonie d’inauguration, le général de corps d’armée Vo Minh Luong, vice-ministre vietnamien de la Défense et chef du Comité de travail spécial du gouvernement, a espéré que l’ouverture de l’ouvrage contribue ainsi à sensibiliser les habitants à la grande et bonne amitié entre le Vietnam et le Laos.Construit sur une superficie totale de 9.000 m2, le Parc représente une valeur totale de 40 milliards de dongs. Ce n'est pas seulement un lieu pour organiser des activités importantes du district de Viengxay en particulier et de la province de Houaphan en général, mais aussi une destination touristique culturelle pour tous les touristes nationaux comme étrangers. -VNA