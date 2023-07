Il s'agit d'un dispositif de communication audio conçu au Vietnam en collaboration avec le Musée des Confluences de Lyon (France), dans le but de présenter au public des artefacts emblématiques des collections des musées de la ville.Ce programme fait partie du projet FSPI (Fonds de solidarité pour les projets innovants, les sociétés civiles, la francophonie et le développement humain). La Direction de la coopération et des activités culturelles de l'ambassade de France mène des projets pilotes dans différentes régions du Vietnam.

Photo : VNA

Dans la région méridionale, ce projet pilote, appelé "cabanes à histoires", a été mis en place à Hô Chi Minh-Ville. Il s'agit de deux dispositifs audio permettant de faire découvrir au public les artefacts caractéristiques de collections d'artistes célèbres du musée de la ville.À l'instar de Lyon, où ces boîtes sont installées dans des lieux publics tels que les aéroports, les gares ou les hôpitaux pour offrir un moment de détente tout en apprenant, ces "boîtes" permettront au public de (re)découvrir les collections à travers des podcasts de trois minutes chacun.Dans le cadre de la formation dispensée par le Musée des Confluences sur la communication de contenus, qui s'est déroulée en septembre 2022, les quatre musées de Hô Chi Minh-Ville ont travaillé avec des experts pour discuter et construire les récits les plus vivants. Les experts du Musée des Confluences sont revenus à Hô Chi Minh-Ville une deuxième fois, fin février 2023, pour suivre de près le processus d'achèvement du contenu des histoires d'artefacts et pour visiter l'usine de fabrication de ces deux dispositifs.Mme Hélène Lafont-Couturier, directrice générale du Musée des Confluences, a déclaré que ce modèle de cabanes attire les touristes à visiter le musée, renforce l'impact éducatif... Elle espère que les Vietnamiens auront des expériences intéressantes grâce à cette nouvelle forme de découverte.Mme Emmanuelle Pavillon-Grosser, Consule générale de France à Ho Chi Minh Ville, a pour sa part exprimé sa joie qu’actuellement, une partie importante du projet ait été réalisée.Elle a déclaré que les deux projets restants mis en œuvre dans le cadre du programme sont la rénovation du centre d'accueil des visiteurs du parc national de Cuc Phuong dans la province de Ninh Binh (Nord), le soutien à la construction de contenu d'affichage du Centre d'éducation et de communication environnementales dans la zone de protection maritime de la province centrale de Quang Nam.M. Tran The Thuan, directeur du service de la Culture et des Sports de Hô Chi Minh-Ville, a déclaré que l'application des technologies dans la présentation et l'exposition est un élément indispensable de la feuille de route de transformation numérique en tous domaines, notamment dans les musées de Hô Chi Minh-Ville.- VNA