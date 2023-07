Le vice-Premier ministre Trân Luu Quang préside la réunion. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le vice-Premier ministre Trân Luu Quang a présidé le 18 juillet à Hanoï une réunion du Conseil d'évaluation du projet de plan national de protection et d’exploitation des ressources aquatiques de 2021 à 2030, avec une vision à l’horizon 2050.



Les objectifs sont de protéger, préserver et développer les ressources aquatiques et de conserver la biodiversité marine, contribuant à la réalisation des objectifs de la Résolution n° 36-NQ/TW sur la Stratégie pour le développement durable de l'économie maritime du Vietnam.



Selon le ministère de l’Agriculture et du Développement rural, il faut plus de 9.000 milliards de dôngs (plus de 370 millions de dollars) pour la mise en œuvre du plan.



Le vice-Premier ministre Trân Luu Quang a souligné la nécessité de rétablir l’ordre dans l’exploitation des ressources aquatiques dans les 30 ans prochains et a demandé au ministère de l'Agriculture et du Développement rural de continuer à examiner, modifier et compléter le projet de plan conformément aux autres plans en vigueur, en veillant au respect des tâches prescrites par le Premier ministre. -VNA