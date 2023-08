Hanoï, 11 août (VNA) – La combattante vietnamienne Huynh Ha Huu Hieu a remporté le titre international de Muay Thai du Conseil mondial de Boxe (WBC) dans la catégorie poids minimum féminin (45,39 kg).

Huynh Ha Huu Hieu gagne le titre international de Muay Thai du WBCNhập mô tả cho ảnh

Dans le top 12 mondial dans la catégorie de poids, l'athlète féminine vietnamienne de 24 ans a excellemment dépassé à la fois la championne d'Europe Elisabetta Solinas d'Italie et neuf boxeuses thaïlandaises, pays d'origine du Muay.Le mois dernier, Huynh Ha Huu Hieu a remporté une victoire écrasante dans le match de poids minimum WBC Muay Thai avec le boxeur thaïlandais Pornthip Khamthongphanow (N ° 7 mondial).La victoire a non seulement aidé Huynh Ha Huu Hieu à obtenir le premier titre professionnel de Muay Thai , mais l'a également fait passer de la 5ème place à la 1ère au classement mondial. Huynh Ha Huu Hieu est devenu le boxeur vietnamien le mieux classé de l'histoire du WBC Muay.Huynh Ha Huu Hieu a remporté le titre de championne du monde de Muay Thai en 2019 et 2021. Elle a également remporté une médaille d'or au Championnat du monde junior 2013, au Grand Chelem mondial 2022, une médaille d'argent aux 31e SEA Games et une médaille d'or aux 32e SEA Games. - VNA