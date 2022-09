La Statue de lion. Photo: Bao Hung Yên.

Hung Yen (VNA) – La province de Hung Yên (Nord) compte actuellement 5 trésors nationaux, dont la Statue de lion en pierre et le Système de marches en pierre de la pagode Huong Lang, dans la commune de Minh Hai.

Ces deux trésors, datés de fin du 11e au début du 12e siècle, sont considérés comme des artefacts uniques, avec des formes uniques et des valeurs particulières typiques des Beaux-Arts de la dynastie des Ly.

La pagode Huong Lang, dont le nom court est la pagode Lang, fut construite au 11ème siècle. La valeur architecturale la plus unique encore conservée dans la pagode est le système unique d'artefacts de la dynastie des Ly.

Malheureusement, la pagode a été détruite pendant la guerre contre les colonialistes française, et en 1955, elle a été restaurée. Avec les artefacts restants, la pagode Lang a été classée par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme comme monument architectural et artistique national en 1974.

La Statue de lion en pierre mesure 280 cm de longueur, 350 cm de largeur et 175 cm de hauteur.

Le Système de marches en pierre comprend des sculptures en pierre inestimables de la dynastie des Ly qui conservent encore les caractéristiques typiques de la sculpture de l'époque.

Une marches en pierre dans le système de marches en pierre à la pagode Huong Lang . Photo: Bao Hung Yên

Avec les valeurs culturelle, architecturale et historique, la pagode Huong Lang est une destination attrayante pour les touristes.

Hung Yên compte plus de 1.200 vestiges historiques et culturels dont 164 sont classés au patrimoine national.

Hung Yên possède de grands atouts au niveau touristique. Le nombre de ses monuments classés au patrimoine national font de la province la troisième du genre au Vietnam. L’ancien port de Phô Hiên, le site en mémoire de Hai Thuong Lan Ông Lê Huu Trac, Phù Ung, Tông Trân-Cuc Hoa, Da Hoà-Da Trach et le temple du général Pham Ngu Lao sont les destinations incontournables de la ville.»

Durant le 16e et 17e siècle, le port fluvial de Phô Hiên était un important lieu de commerce. Il est aussi classé parmi les trois plus vieux quartiers du Vietnam avec Hanoï et Hôi An.



Hung Yên est située sur la rive gauche du fleuve Rouge. La province est réputée pour la qualité et la diversité de ses manifestations culturelles, ses villages de métiers artisanaux, l’originalité de ses spécialités culinaires et ses chanteurs de ca trù, une forme complexe de poésie chantée.

Hung Yên a tenté d’exploiter au maximum ses ressources. La province propose aux touristes plusieurs circuits, adaptés à leurs goûts et leurs envies tels que le circuit sur le fleuve Rouge vers les sites de Da Hoà et Da Trach, le circuit vers Pho Hiên avec la visite de la pagode Chuông et du Temple de la Littérature, la visite des villages de fabrication artisanale de bâtonnets d’encens et de nasses en osier ou les circuits écologiques.

La visite des villages d’artisanat est très appréciée des touristes. Les autorités de Hung Yên veillent à préserver ces métiers souvent centenaires, notamment la fabrication de la sauce de soja à Bân, la fonderie du cuivre à Lông Thuong, les bâtonnets d’encens à Cao Thôn et la distillerie d’alcool à Truong Xa.

La province met en valeur le tourisme culturel et gastronomique. Le village de Bân avec sa sauce de soja, celui où l’on prépare les graines de lotus et les longanes séchés, et celui des poulets de Dông Tao dans le district de Khoai Châu font la joie des touristes à chaque visite. La soupe aux anguilles est l’une des spécialités culinaires phares de Hung Yên et mérite vraiment d’être goûtée.

Hung Yên est une province à découvrir, pleine de charme où il fait se balader, humer le parfum du riz nouveau, et découvrir les métiers d’antan du fleuve Rouge. –VNA