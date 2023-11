Hanoï (VNA) - Une conférence visant à attirer les investissements dans la province de Hung Yen (Nord) a eu lieu le 16 novembre (heure locale) à San Francisco, dans le cadre du voyage d'affaires du président Vo Van Thuong aux États-Unis pour la Semaine des dirigeants économiques de l’APEC 2023 et les activités bilatérales. La conférence a réuni près de 70 entreprises américaines.S'exprimant à la conférence, le secrétaire provincial du Parti, Nguyen Huu Nghia, a souligné le potentiel et les avantages de Hung Yen et sa stratégie de développement reposant sur trois piliers principaux, à savoir : l'industrie de haute technologie, l'industrie propre et à faibles émissions de carbone, à faible utilisation des ressources ; le commerce et les services à forte valeur ajoutée ; l'économie urbaine sur la base de l'accélération du rythme de l'urbanisation, en formant un système urbain moderne doté d'infrastructures synchrones et hautement connectées, en mettant l'accent sur les villes écologiques et intelligentes, les zones urbaines industrielles avec services associées à la garantie de logements sociaux pour les ouvriers.Lors de la conférence, les investisseurs américains ont posé de nombreuses questions liées à la politique d'attraction des investissements de la province.Lors d’une rencontre avec la presse en marge de la conférence, le président du Comité populaire provincial, Tran Quoc Van, a annoncé que Hung Yen avait signé des accords de coopération avec quatre partenaires américains dans les domaines des semi-conducteurs, de l'industrie de haute technologie, de l'écoulement des produits agricoles et du traitement des déchets. - VNA