Remis de prix du premier tournoi élargi des arts martiaux de la province de Hung Yen. Photo: VNA

Hung Yen (VNA) – Le premier tournoi élargi des arts martiaux de la province de Hung Yen a eu lieu le 2 octobre, réunissant près de 500 sportifs, entraîneurs et maîtres de près de 30 villes et provinces au Nord.

Les sportifs se sont concurrencés dans deux épreuves : combat et démonstration technique. L’épreuve de combat a été réservée à des sportifs de plus de 12 ans et comprenait deux catégories de 28-30kg et de 31-33kg. L’épreuve de démonstration technique comprenait des catégories avec ou sans armes, représentées en groupe, en simple masculin et en simple féminin.

Le comité d’organisation a remis plus de 40 ensembles de médailles dont le premier prix en équipe a été attribué à l’école de shaolin Trung Son (Hung Yen), le deuxième prix au club de la commune de Pham Ngu Lao (Hung Yen) et les deux troisièmes prix au Centre de développement des talents en arts martiaux de la province de Bac Ninh et l’école des arts martiaux Hoa Anh (province de Ha Nam). -VNA