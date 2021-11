M. Le Viet Tam, WWF-Vietnam et M. Nguyen Song, vice-président du Comité populaire de la ville de Hue se sont engagés à faire de la ville de Hue une ville réduisant le plastique. (photo: WWF-Vietnam)

Hue (VNA) - La ville de Hue a annoncé sa participation au programme Réduction du plastique urbain dans le but de réduire ses déchets plastiques de 30% d'ici 2024 et devenir une "ville sans plastique" d'ici 2030.

C'est l'un des sujets importants de l'atelier de lancement du projet "Hue - Une ville pour réduire le plastique au centre du Vietnam" organisé par le Comité populaire de la ville et l'Organisation internationale pour la conservation de la nature au Vietnam (WWF- Vietnam).

L'atelier a présenté les premiers résultats de l'évaluation du système de gestion des déchets solides de la ville, des déchets plastiques en particulier, ainsi que quelques orientations d'intervention pour le système de gestion des déchets solides à l'avenir.

Hue possède un dense réseau de rivières naturelles et artificielles qui s'écoulent dans la lagune Tam Giang - Cau Hai. Il s'agit du plus grand système lagunaire d'eau saumâtre d'Asie du Sud-Est, avec une grande valeur en termes d'environnement écologique et de biodiversité.

Actuellement, cette zone est gravement affectée par le rejet direct de déchets de la rivière Huong et les activités de rejet des zones résidentielles.

Bien que le taux de collecte des déchets dans la ville soit très élevé (98% en 2020), à quoi s'ajoutent les efforts des responsables locaux, des groupes de bénévoles, de la société par actions de construction urbaine et d'environnement de Hue et d'autres parties liées, la pollution par les déchets plastiques reste un grave problème dans certains bassins fluviaux autour de la Citadelle Impériale, des marchés extérieurs, des plages...

Ces déchets obstruent les rivières et menacent les écosystèmes marins et côtiers. Cela a un impact négatif sur les secteurs importants pour l'économie, notamment le tourisme, le transport maritime et l'aquaculture.

D'après les résultats de l'évaluation initiale des groupes consultatifs dans le cadre de la mise en œuvre du projet (CRET, 2021) sur le système de gestion des déchets solides de Hue, des déchets plastiques en particulier, la quantité totale de déchets ménagers générés dans la ville est d'environ 407,2 tonnes/jour, dont plus de 15,4% de déchets plastiques, juste derrière les déchets organiques. Le volume de déchets plastiques rejetés dans l'environnement est estimé à 3,13% de la quantité totale.

L'utilisation de plastiques à usage unique est la plus grande source de pollution, tant en termes de quantité que de volume. En outre, les résultats de l'évaluation initiale montrent également que plus de 83% des ménages interrogés dans la zone de la lagune Tam Giang - Cau Hai pensent que les déchets plastiques sont nocifs pour la santé humaine. De plus, 59,1% sont d'accord pour dire que les déchets plastiques ont un impact négatif sur l'environnement terrestre et la vie marine.

Le projet "Hue - Une ville pour réduire le plastique au centre du Vietnam", parrainé par le WWF-Norvège (à travers le WWF-Vietnam), vise à aider la ville à protéger ses rivières et écosystèmes côtiers et humides de la pollution plastique, grâce à une série d'interventions impliquant toutes les parties prenantes: secteurs public et privé, organisations de la société civile et communautés locales.

L'objectif est que d'ici 2024, 70% des déchets solides soient triés à la source, collectés et traités, avec un bon taux de recyclage.

Le projet est mis en œuvre durant 4 ans, de 2021 à 2024 et se divise en 2 phases: démarrage du projet (2021) et mise en œuvre (2022-2024), avec la volonté de faire de Hue une destination sans plastique d'ici 2030.

Hue est la 7e ville du Vietnam et la 32e au monde à participer au Réseau d'initiatives des villes pour réduire le plastique. - CPV/VNA