Signature de la convention cadre de coopération scientifique entre le Centre de conservation des monuments de Hue et l'École française d'Extrême-Orient. Photo: VNA

Thua Thien - Hue (VNA) - Le Centre de conservation des monuments de Hue et l'École française d'Extrême-Orient ont signé le 16 février une convention cadre de coopération scientifique dans le domaine de la conservation des patrimoines culturels.Selon cette convention, les deux parties coopéreront dans la recherche sur la conservation des patrimoines culturels, présideront conjointement des symposiums et organiseront des expositions. Elles échangeront des documents et d'autres données sur l'histoire et la culture vietnamiennes recherchées par des universitaires français et vietnamiens, puis créeront une base de données électroniques et numériser des données sur des patrimoines culturels, ainsi que coopéreront dans la formation des ressources humaines.Selon le directeur du Centre de conservation des monuments de Hue, Hoang Viet Trung, l’ensemble de monuments de Hue a été inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO il y a 30 ans. Les travaux de restauration de monuments ont jusqu'à présent abouti à des résultats importants. Cependant, à cause de la guerre, de nombreux palais à l'intérieur de la Cité impériale de Huê ont été complètement détruits et les archives sont rares dans le pays.Le Centre de conservation des monuments de Hue souhaite recevoir l’aide de l'École française d'Extrême-Orient, notamment en termes de documents en photo pour garantir l'exactitude dans le travail de restauration de monuments, a déclaré Hoang Viet Trung.De son côté, le directeur de l'École française d'Extrême-Orient, Nicolas Fiévé, a déclaré que son institution était prête à partager des images et des documents liés à la dynastie des Nguyen dans ses archives.Il a également promis de présenter le Centre de conservation des monuments de Hue aux grandes archives d'images historiques françaises, contribuant à la préservation et à la valorisation des patrimoines vietnamiens. -VNA