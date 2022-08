Hanoi (VNA) - Le Vietnam déploiera un projet visant à honorer la langue vietnamienne dans la communauté vietnamienne à l’étranger au cours de la période 2023-2030.

Le vice-ministre des Affaires étrangères et président du Comité d’Etat chargé des Vietnamiens résidant à l’étranger, Pham Quang Hiêu. Photo: VNA



Le projet approuvé par la décision n°930/QD-TTg du Premier ministre en date du 3 août 2022, vise à sensibiliser la communauté des Vietnamiens résidant à l’étranger à la langue vietnamienne, à honorer sa beauté et sa valeur au sein de la diaspora.

Selon le projet, la Journée de la langue vietnamienne à l’étranger sera célébrée chaque année le 8 septembre, a fait savoir le vice-ministre des Affaires étrangères et président du Comité d’Etat chargé des Vietnamiens résidant à l’étranger, Pham Quang Hiêu.

Le responsable a expliqué que cette date marque le déclenchement du mouvement d’apprentissage populaire par le gouvernement provisoire de la République démocratique du Vietnam, le 8 septembre 1945, et l’établissement du Service de l’apprentissage populaire du ministère de l’Education nationale.

Le 8 septembre 1962, dans son discours au 3e congrès de l’Association des journalistes vietnamiens, le Président Hô Chi Minh avait souligné : "Notre langue est un bien extrêmement ancien et précieux de la nation. Nous devons nous appliquer à la préserver, à la chérir et à la diffuser chaque jour davantage", a-t-il ajouté.

Le 8 septembre reflète également la rencontre des vues entre le Vietnam et le monde sur le respect de la langue nationale, a-t-il rappelé, ajoutant qu’en 1967, l’Unesco a proclamé le 8 septembre Journée internationale de l’alphabétisation pour rappeler l’importance de l’alphabétisation pour le développement de chaque individu et de la société dans son ensemble.

Photo: VNA





Une série d’activités seront organisées en l’honneur de cette journée, dont la célébration de la Journée de la langue vietnamienne le 8 septembre, un concours de l’ambassadeur de la langue vietnamienne à l’étranger, des concours sur la langue vietnamienne, un programme artistique intitulé "Vietnamien bien aimé" au Vietnam ou à l’étranger, des colloques sur l’enseignement et l’apprentissage de la langue vietnamienne, etc.

En outre, seront également prévus des programmes visant à distinguer et encourager des individus, familles, organisations et associations pour leurs contributions actives à la préservation et à la promotion de la langue vietnamienne dans la communauté.

Le projet sera mis en oeuvre pour la période 2023-2030, et en parallèlement avec la stratégie de diplomatie culturelle d’ici 2030 promulguée par le Premier ministre le 30 novembre 2021. – VNA