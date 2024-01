La ville antique de Hoi An accueille des dizaines de milliers de touristes à l'occasion des vacances du Nouvel An du 30 décembre 2023 au 1er janvier 2024. Photo : VNA

Quang Nam, 1er janvier (VNA) - La ville antique de Hoi An, classée au patrimoine culturel mondial de l'UNESCO, dans la province centrale de Quang Nam, a accueilli des dizaines de milliers de touristes à l'occasion des vacances du Nouvel An du 30 décembre 2023 au 1er janvier 2024.Le 1er janvier, des représentants des autorités de la province et de la ville ont accueilli et présenté des fleurs et des lanternes, symbole de Hoi An, aux premiers visiteurs étrangers de la ville antique.Truong Thi Ngoc Cam, directrice du Centre de la culture, des sports, de la radio et de la télévision de la ville, a déclaré que pour accueillir la nouvelle année, les autorités municipales ont organisé une série d'événements culturels pour attirer les touristes, tels que le festival culinaire de Quang et le compte à rebours de la jeunesse de Hoi An et la cérémonie d'annonce de l'admission de Hoi An au Réseau des villes créatives de l'UNESCO.Hoi An a été reconnue comme patrimoine culturel mondial en 1999 par l'UNESCO. La ville est également célèbre pour son Ho Tram qui a été reconnu réserve de biosphère par l'UNESCO en 2009.- VNA