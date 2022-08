Le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Hoang Dao Cuong (milieu), remet des certificats d'inscription de la fête traditionnelle « Khai ha » et du calendrier « Doi » de l’ethnie Muong au patrimoine culturel immatériel national à des représentants de la province de Hoa Binh. Photo: vanhoavaphattrien.vn



Hoa Binh (VNA) – La province de Hoa Binh (Nord) a organisé dans la soirée du 31 juillet une cérémonie pour recevoir les certificats d’inscription de la fête traditionnelle « Khai ha » et du calendrier « Doi » de l’ethnie Muong au patrimoine culturel immatériel national.

« Khai ha », qui est l’une des quatre grandes fêtes de l’ethnie Muong, a lieu le huitième jour du premier mois lunaire pour saluer la nouvelle année. Elle vise à remercier les dieux et les ancêtres et à prier pour des conditions météorologiques favorables, des récoltes exceptionnelles, le bonheur et la prospérité.

Le calendrier Doi, quant à lui, connu localement sous le nom de calendrier du bambou, a été développé en suivant le mouvement des étoiles des Pléiades et de la lune. Le calendrier se traduit par un ensemble de 12 lamelles de bambou représentant les 12 mois.

Le calendrier Doi était autrefois utilisé par les habitants pour déterminer les événements majeurs tels que les mariages et les rituels. Cependant, il est devenu moins populaire et n’est maintenant interprété que par les chamans et les gens les plus âgés.

La vice-présidente de la République, Vo Thi Anh Xuân, s'exprime lors de la cérémonie. Photo: vanhoavaphattrien.vn



Présente à la cérémonie, la vice-présidente de la République, Vo Thi Anh Xuân, a félicité l’ethnie Muong et, plus généralement, tous les groupes ethniques de la province de Hoa Binh, pour l’inscription de la fête traditionnelle « Khai ha » et du calendrier Doi de l’ethnie Muong au patrimoine national.

Programme artistique intitulé "Hoa Binh - le son de Muong". Photo: vanhoavaphattrien.vn

A cette occasion, un programme artistique intitulé « Hoa Binh - le son de Muong" et un carnaval se sont déroulés dans la même soirée pour saluer cet événement. -VNA