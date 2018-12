La séance de travail du Premier ministre Nguyen Xuan Phuc avec les autorités de la province de Hoa Binh, le 11 décembre. Photo: VNA



Hoa Binh (VNA) – « À 30 km de Hanoï, Hoa Binh doit profiter de sa proximité avec la capitale pour se développer », a déclaré le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc lors de sa séance de travail mardi 11 décembre avec les autorités provinciales.



Le Premier ministre a indiqué les potentialités de Hoa Binh pour promouvoir le tourisme et lui a conseillé d’exploiter la richesse des paysages naturels et la diversité culturelle des ethnies locales.



Il a demandé aux autorités provinciales de développer l’agriculture high-tech et biologique, l’industrie, ainsi que la transformation du bois au service de l’objectif de faire du Vietnam l’un des plus importants centres de fabrication de meubles du monde.



Il leur a suggéré de parachever les plans de développement durable, d’intensifier les liens entre régions, chaînes de production et de valeur, d’améliorer les produits locaux pour un meilleur accès aux différents marchés, ainsi que d’améliorer les capacités provinciales de prévention et de gestion des risques de catastrophes naturelles, notamment dans les zones à haut risque.



Le chef du gouvernement a également demandé aux autorités provinciales d’améliorer leur capacité pour une administration publique plus performante et un indice de compétitivité au niveau local (PCI) plus élevé.



Selon un rapport présenté par les autorités provinciales à cette occasion, Hoa Binh figurait au 19e rang en termes de croissance économique avec 8,36% en 2018. Elle était au 12e rang national en matière de taux de foyers pauvres (14,9%).



Depuis le début de l’année, Hoa Binh a accueilli 2,55 millions de touristes dont 310.000 étrangers.



Hoa Binh recense 296 monuments historiques et culturels, quatre réserves naturelles et le lac Song Da, qui est le plus grand lac artificiel en Asie du Sud-Est et qui a été prévu pour devenir une zone touristique au niveau national.



L’après-midi du même jour, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc sera présent à une conférence de promotion de l’investissement à Hoa Binh. -VNA