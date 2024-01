Tourisme Plus de 2 000 croisiéristes débarquent à Da Nang le 2 janvier La ville de Da Nang a accueilli le 2 janvier plus de 2 000 touristes étrangers à bord du paquebot Westerdam, à l'occasion de la nouvelle année 2024. Ils sont les premiers voyageurs internationaux de l'année à arriver par voie aérienne dans cette ville côtière du Centre du Vietnam.

Tourisme Afflux quadruplé de touristes étrangers à Khanh Hoa pendant les vacances Pendant les trois jours de vacances du Nouvel An, plus de 465.000 touristes ont afflué vers Khanh Hoa, dont plus de 35.500 étrangers, représentant une multiplication par plus de 4 par rapport aux jours ordinaires, a annoncé le service provincial du tourisme lundi.

Économie Hanoï - Ho Chi Minh-Ville est la 4e liaison aérienne intérieure la plus fréquentée au monde La liaison aérienne Hanoï - Ho Chi Minh-Ville a enregistré plus de 10,8 millions de places vendues entre octobre 2022 et septembre 2023, ce qui en fait la quatrième liaison aérienne intérieure la plus fréquentée au monde en 2023, selon les statistiques de l'OAG, le principal fournisseur mondial de données aéronautiques.