Séance de travail entre les responsables de Ho Chi Minh-Ville et la délégation des entreprises japonaises. Photo: VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Sur la base des relations spéciales entre les deux pays, Ho Chi Minh-Ville s’engage à créer des conditions favorables pour que les entreprises japonaises puissent investir et faire des affaires à long terme dans la ville.

C'est ce qu'a affirmé le vice-président du Comité populaire municipal Vo Van Hoan, lors d'une rencontre avec une délégation des entreprises japonaises dirigée par Yoshiki Onoi, vice-président du Conseil international des échanges d'amitié du Japon (FEC-The International Friendship Exchange Council), le 6 décembre dans la mégapole du Sud.

Vo Van Hoan a déclaré que dans son processus de développement, Ho Chi Minh-Ville devait faire face à des défis concernant les infrastructures urbaines, les ressources humaines et l’environnement. Il a exprimé son souhait que les entreprises japonaises contribuent au règlement de ces problèmes.



Il a indiqué les domaines dans lesquels la ville souhaite appeler les investisseurs japonais, notamment l’économie de l’énergie, les énergies vertes, les technologies de l'information, le métro, les ressources humaines, les industries auxiliaires, le commerce, l'immobilier et la logistique.



Pour sa part, Yoshiki Onoi a indiqué que les entreprises japonaises avaient besoin de plus d'informations sur les domaines prioritaires de la ville tels que la construction d'infrastructures, les énergies propres, les technologies de l'information. Les entreprises japonaises espèrent contribuer davantage au développement de la ville, l'aidant à conserver le rôle de locomotive économique du Vietnam, a-t-il affirmé.



Appréciant le rôle, la position et le dynamisme de la mégapole du Sud dans le développement économique du Vietnam, il a noté que les entreprises japonaises souhaitaient coopérer avec la ville dans les infrastructures de transport, le commerce, les startups dans les technologies de l'information et les infrastructures aériennes.



Le Japon compte actuellement 1.347 projets d'investissement à Ho Chi Minh-Ville avec un capital total de 4 milliards de dollars. Ce pays est également le cinquième investisseur parmi les 107 pays et territoires investissant dans la ville. -VNA