Le vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Vo Van Hoan (droite) et le Premier ministre de la Basse-Saxe, Stephan Weil. Photo : VNA







Hô Chi Minh-Ville est prête à coopérer avec la Basse-Saxe, à multiplier l’échange de délégation, afin d'évaluer les intérêts communs et de promouvoir la coopération dans le commerce, a estimé Vo Van Hoan.



Informant de la situation socio-économique municipale, Vo Van Hoan a déclaré que Hô Chi Minh-Ville appréciait hautement les modèles allemands de coopération en matière d'éducation et de formation professionnelle appliqués au Vietnam. Il a proposé aux dirigeants de ce Land allemand de présenter à sa ville des établissements d'enseignement et de formation professionnelle de haute qualité afin que les deux parties puissent rechercher des opportunités de coopération.



Hô Chi Minh-Ville est prête à coopérer avec la



Le responsable de Hô Chi Minh-Ville a souligné qu'en tant que localité fortement touchée par les effets du changement climatique, la ville souhaitait coopérer avec des partenaires internationaux, notamment allemands, dans ce domaine.



La ville met en œuvre la construction d'un système de développement des énergies renouvelables pour remplacer les énergies fossiles, axé autour du solaire et de l'éolien, afin de contribuer à la garantie de la sécurité énergétique nationale. Hô Chi Minh-Ville créera des conditions favorables aux investisseurs allemands désirant participer à des projets en la matière, a-t-il déclaré. Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Hô Chi Minh-Ville souhaite promouvoir sa coopération avec le Land de Basse-Saxe dans la formation professionnelle, a déclaré le vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Vo Van Hoan, en recevant le 6 octobre, le Premier ministre de la Basse-Saxe, Stephan Weil.Hô Chi Minh-Ville est prête à coopérer avec la Basse-Saxe, à multiplier l’échange de délégation, afin d'évaluer les intérêts communs et de promouvoir la coopération dans le commerce, a estimé Vo Van Hoan.Informant de la situation socio-économique municipale, Vo Van Hoan a déclaré que Hô Chi Minh-Ville appréciait hautement les modèles allemands de coopération en matière d'éducation et de formation professionnelle appliqués au Vietnam. Il a proposé aux dirigeants de ce Land allemand de présenter à sa ville des établissements d'enseignement et de formation professionnelle de haute qualité afin que les deux parties puissent rechercher des opportunités de coopération.Hô Chi Minh-Ville est prête à coopérer avec la Basse-Saxe pour envoyer de jeunes travailleurs en Allemagne, accueillir des enseignants allemands ainsi que promouvoir la coopération et le partage d'expériences entre des établissements de formation des deux localités, a-t-il ajouté.Le responsable de Hô Chi Minh-Ville a souligné qu'en tant que localité fortement touchée par les effets du changement climatique, la ville souhaitait coopérer avec des partenaires internationaux, notamment allemands, dans ce domaine.La ville met en œuvre la construction d'un système de développement des énergies renouvelables pour remplacer les énergies fossiles, axé autour du solaire et de l'éolien, afin de contribuer à la garantie de la sécurité énergétique nationale. Hô Chi Minh-Ville créera des conditions favorables aux investisseurs allemands désirant participer à des projets en la matière, a-t-il déclaré.





Le Land de Basse-Saxe compte plus de 10.000 personnes d'origine vietnamienne et a donc une bonne expérience sur la qualité des ressources humaines vietnamiennes. Appréciant le développement fort et dynamique de Hô Chi Minh-Ville , Stephan Weil a déclaré que la Basse-Saxe recherchait des opportunités de coopération avec la ville en matière de travail et de formation professionnelle, dans le cadre des accords conclus entre les deux parties.Le Land de Basse-Saxe compte plus de 10.000 personnes d'origine vietnamienne et a donc une bonne expérience sur la qualité des ressources humaines vietnamiennes.

La Basse-Saxe souhaite coopérer avec le Vietnam, notamment Hô Chi Minh-Ville, pour développer des projets de coopération dans la formation professionnelle des jeunes, a déclaré M. Weil.



En ce qui concerne la lutte contre le changement climatique, Stephan Weil a estimé que l’Allemagne et le Vietnam partageaient le même intérêt de bâtir un modèle de développement reposant sur les énergies renouvelables.

Le Land de Basse-Saxe est actuellement le leader allemand en matière de développement de l'éolien et est prêt à coopérer et à partager ses expériences avec Ho Chi Minh Ville dans ce domaine, a déclaré le responsable allemand.



En outre, la Basse-Saxe compte de nombreux experts et entreprises engagés dans la lutte contre les inondations urbaines et est prêt à coopérer avec Hô Chi Minh-Ville dans la recherche et la mise en œuvre de projets à court terme, a-t-il conclu. -VNA