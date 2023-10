Le secrétaire du Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville , Nguyen Van Nen (droite), et le ministre indien des Affaires étrangères, Subrahmanyam Jaishankar. Photo: VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Le secrétaire du Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville, Nguyen Van Nen, a reçu le 17 octobre le ministre indien des Affaires étrangères, Subrahmanyam Jaishankar, en visite de travail dans la mégapole du Sud.



Appréciant les résultats de la 18e réunion du Comité mixte Vietnam-Inde qui avait récemment eu lieu à Hanoï, Nguyen Van Nen a déclaré que Hô Chi Minh-Ville avait mené diverses activités de coopération avec l'Inde, notamment la mise en place d'une statue du leader indien Mahatma Gandhi sur son sol.



Hô Chi Minh-Ville s'efforcera également de contribuer à la mise en œuvre de l'objectif de 20 milliards de dollars du commerce bilatéral qui vient d’être fixé par le Comité mixte des deux pays, a-t-il indiqué.



Estimant que les deux parties disposaient encore d’un grand potentiel de coopération, Nguyen Van Nen a proposé à la partie indienne de favoriser la coopération des entreprises vietnamiennes et indiennes, notamment dans le commerce, l’éducation, le tourisme, les sciences et technologies…



De son côté, Subrahmanyam Jaishankar a hautement apprécié le développement économique de Hô Chi Minh-Ville et son rôle dans la promotion de la coopération entre le Vietnam et l’Inde dans le tourisme, le commerce et l'investissement.



Il a émis le souhait de coopérer avec Hô Chi Minh-Ville pour promouvoir la coopération entre les entreprises des deux pays, avant d’indiquer que de nombreuses entreprises indiennes souhaitaient coopérer avec la ville vietnamienne et investir dans des domaines tels que la pharmacie et les infrastructures.



Durant son séjour, le ministre indien des Affaires étrangères, Subrahmanyam Jaishankar, assistera à la cérémonie d'inauguration d'une statue du leader Mahatma Gandhi au parc Tao Dan et à la cérémonie d’accueil d’un navire indien en visite d’amitié à Hô Chi Minh-Ville. -VNA