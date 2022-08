Le secrétaire du Comité municipal du Parti de Hô Chi Minh-Ville, Nguyen Van Nen (gauche), reçoit des dirigeants de Vientiane, de Champassak et de Savannakhet. Photo: VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Un meeting marquant les 60 ans des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Laos et les 45 ans de la signature de leur Traité d'amitié et de coopération s’est tenu le 30 août à l’Opéra de Ho Chi Minh-Ville.

L'événement a vu la présence de Nguyen Van Nen, membre du Bureau politique et secrétaire du Comité municipal du Parti de Hô Chi Minh-Ville, du maire de Vientiane, Athsaphangthong Siphandone, du secrétaire du Comité provincial du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL) et gouverneur de la province lao de Champassak, Vilayvong Boutdakham, et du secrétaire du Comité provincial du PPRL et gouverneur de la province lao de Savannakhet, Santiphap Phomvihan.

Le secrétaire du Comité municipal du Parti de Hô Chi Minh-Ville, Nguyen Van Nen, s'exprime à l'événement. Photo: VNA



Lors de la cérémonie, le secrétaire du Comité municipal du Parti de Ho Chi Minh-Ville, Nguyen Van Nen, a passé en revue les jalons historiques des relations entre le Vietnam et le Laos. Il s’est déclaré convaincu que la grande amitié, la solidarité spéciale et la coopération intégrale entre le Vietnam et le Laos et la coopération entre Ho Chi Minh-Ville et les localités lao seraient durables.

De son côté, Santiphap Phomvihan a exprimé sa détermination et sa responsabilité pour le développement de la grande amitié, de la solidarité spéciale et de la coopération intégrale entre le Laos et le Vietnam au profit des peuples des deux pays.

Des autorités de Ho Chi Minh-Ville et des localités lao viennent déposer des fleurs au Parc de la statue du Président Ho Chi Minh. Photo: VNA



Auparavant, des autorités de Ho Chi Minh-Ville et des localités lao sont venues déposer des fleurs au Parc de la statue du Président Ho Chi Minh et ont visité une exposition présentant des activités politiques, économiques, culturelles et sociales entre le Vietnam - Laos, entre Ho Chi Minh-Ville et les localités lao.

Délégués au 5e congrès de l’Association d’amitié Vietnam-Laos de Hanoï. Photo: VNA



Le même jour, l’Association d’amitié Vietnam-Laos de Hanoï a tenu son 5e congrès (mandat 2022-2027), lors duquel elle a élu un comité exécutif de 35 membres. Chu Hong Minh, secrétaire du Comité municipal de l'Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh de Hanoï, a été élue présidente de l’Association. –VNA