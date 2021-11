Le directeur du Service municipal des Affaires étrangères, Tran Phuoc Anh (gauche), et le consul généra du Cambodge à Ho Chi Minh-Ville, Sok Dareth, lors de la rencontre. Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le 4 novembre, au nom des dirigeants de Ho Chi Minh-Ville, le directeur du Service municipal des Affaires étrangères, Tran Phuoc Anh, est venu au Consulat général du Cambodge dans la ville pour adresser ses félicitations à l’occasion du 68e anniversaire de la Fête nationale du Cambodge (9 novembre).

Tran Phuoc Anh a exprimé sa joie devant le développement dans de nombreux domaines des relations entre le Vietnam et le Cambodge, entre Ho Chi Minh -Ville et des localités cambodgiennes en particulier.

Le chef du Service municipal des Affaires étrangères s'est engagé à coopérer avec le Consulat général du Cambodge à Ho Chi Minh-Ville pour renforcer les activités de coopération avec les localités cambodgiennes, notamment les programmes de coopération avec la capitale Phnom Penh dans des domaines tels que les échanges de délégations de haut niveau, l'économie et la diplomatie populaire.

En particulier, Ho Chi Minh-Ville est prête à coopérer avec le Cambodge pour organiser des événements à l'occasion du 55e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Cambodge (1967-2022).

Photo: VNA

Remerciant le dirigeant de Ho Chi Minh-Ville pour son attention, le consul général du Cambodge à Ho Chi Minh-Ville, Sok Dareth, a affirmé que son Consulat ferait plus d'efforts pour contribuer au renforcement de la bonne amitié entre les deux pays.

Le même jour, une délégation du Front de la Patrie du Vietnam de Ho Chi Minh-Ville (CFPHCM), conduite sa présidente To Thi Bich Chau, a également rendu visite et félicité Sok Dareth et des officiers et employés du Consulat général du Cambodge à Ho Chi Minh -Ville à l'occasion de la Fête nationale du Royaume. -VNA