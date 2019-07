Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Une conférence entre le Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville et les ONG étrangères en activité dans la ville a eu lieu le 5 juillet.

Cet événement annuel a pour objet de dresser le bilan sur la coopération entre Ho Chi Minh-Villet les ONG étrangères, et de récompenser les collectifs brillants dans ce secteur sur la période 2016-2018.

La conférence 2019 a vu la participation de représentants des consulats généraux de République de Corée, du Royaume-Uni, du Canada et d’Australie à Ho Chi Minh-Ville, de l’Union des organisations d’amitié, ainsi que des Services des affaires extérieures de nombreuses villes et provinces (Dong Thap, Can Tho, Gia Lai, Binh Dinh, Tay Ninh, Bac Lieu, Dong Nai…). Une centaine représentants d’entreprises et ONG étrangères en activité à Ho Chi Minh-Ville étaient également présents.

Au nom du groupe de travail du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville chargé des ONG étrangères, Nguyen Thi Hong Diem, également vice-présidente de l’Union municipale des organisations d’amitié (HUFO), a déclaré apprécier la coopération des entreprises, des associations d’affaires, des représentations diplomatiques, des individus et des ONG étrangers dans de nombreux programmes sociaux et philanthropiques qui avaient permis d’assister nombre de personnes défavorisées.

Elle a affirmé que Ho Chi Minh-Ville créerait des conditions propices aux projets et programmes des ONG étrangères.

Selon Nguyen Thi Hong Diem, la mégapole du Sud compte actuellement 166 ONG ayant obtenu une autorisation d’activité. En 2018, le Comité populaire municipal a autorisé la réception de 72 millions de dollars d’aide non gouvernementale, soit une hausse annuelle de 152%. Les décaissements ont atteint 47,2 millions de dollars. Au premier semestre 2019, le Comité populaire municipal a accepté la réception de 29,28 millions de dollars.

Les aides des ONG étrangères ont été principalement versées dans des projets et programmes de santé publique, tels que la prévention et la lutte contre le VIH/SIDA, la remise d’équipements médicaux… Les aides dans l’éducation-formation, les soins des enfants, des femmes, des personnes handicapées et défavorisées…, sont toujours stables.

Les autorités de Ho Chi Minh-Ville ont déclaré tenir en haute estime les assistances des ONG étrangères, lesquelles avaient permis d’améliorer les compétences de nombreux cadres locaux, de favoriser le développement socio-économique et le renforcement de l’amitié entre les habitants de Ho Chi Minh-Ville et les peuples d’autres pays.

A cette occasion, le Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville a remis des satisfecit à 11 organisations pour leur participation active à des activités philanthropiques de la ville entre 2016 et 2018. L’Union municipale des organisations d’amitié, elle, a décerné des satisfecit à 32 organisations. -VNA