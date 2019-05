Ho Chi Minh-Ville, 28 mai (VNA) – Le président du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville Nguyen Thanh Phong a reçu le 27 mai Paul de Jersey, gouverneur de l’Etat australien du Queensland pour échanger des mesures de renforcement des relations de coopération dans les domaines de l’économie, du commerce, de l’éducation, des sciences, technologies et techniques entre les deux localités.

Le président du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville Nguyen Thanh Phong (droite) et Paul de Jersey, gouverneur de l’Etat australien du Queensland. Photo : VNA

Il a affirmé que les relations Vietnam-Australie se développaient heureusement dans maints domaines, notamment depuis l’établissement du partenariat stratégique en mars 2018.

Hô Chi Minh-Ville a signé un mémorandum sur l’établissement des relations de coopération avec l’Etat de Nouvelles Galles du Sud, ce qui contribue à approfondir les relations entre ces deux localités et entre les deux pays.

VietJet Air a ouvert une ligne directe entre Ho Chi Minh-Ville et la ville de Brisbane de l’Etat du Queensland, ouvrant des opportunités aux habitants vietnamiens et australiens de voyager, d'étudier la culture des deux pays, de promouvoir les activités d’échanges commerciaux, de coopération d’investissement, de développement commercial entre les entreprises des deux pays.

Nguyen Thanh Phong a demandé à l’Etat du Queensland de promouvoir la coopération dans les domaines de l’environnement, du traitement des eaux usées, les énergies renouvelables, les énergies vertes…

Paul de Jesey s’est réjoui du développement dynamique de Ho Chi Minh-Ville, ajoutant que les autorités de l’Etat du Queensland s’intéressaient au développement des relations entre les deux pays. Ils ont d'ailleurs proposé des solutions pour promouvoir les bonnes relations entre les localités.

Sur la coopération dans l’investissement, il a demandé aux deux parties de renforcer les activités dans commerce, éducation et tourisme, et souhaité que les produits du Queensland continuent d’être vendus à Ho Chi Minh-Ville en particulier et au Vietnam en général. – VNA