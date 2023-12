La cérémonie d'accueil officielle du secrétaire général et président chinois Xi Jinping et de son épouse s'est tenue solennellement mardi après-midi au Palais présidentiel, selon les rites d’accueil les plus élevés réservés au chef de l'État. Le secrétaire général Nguyen Phu Trong et son épouse ont présidé la cérémonie d'accueil.