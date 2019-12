Rencontre entre Nguyen Thanh Phong, président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, et la délégation finlandaise. Photo: voh.com.vn

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Le président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Nguyen Thanh Phong, a reçu le 17 décembre l'ambassadeur finlandais au Vietnam, Kari Kahiluoto.

Saluant la visite de l'ambassadeur Kari Kahiluoto et d’entreprises finlandaises à Hô Chi Minh-Ville, Nguyen Thanh Phong a souligné les belles perspectives de coopération entre les deux parties dans plusieurs domaines tels que l’éducation, l’innovation, la protection de l’environnement,... Il s’est engagé à créer des conditions favorables pour que les entreprises finlandaises investissent dans la ville.

Pour sa part, l'ambassadeur Kari Kahiluoto a déclaré que l’année prochaine, la Finlande renforcerait sa coopération en matière de formation professionnelle avec Hô Chi Minh-Ville. Les entreprises finlandaises sont très intéressées par les télécommunications, la numérisation, les technologies de l'information et souhaitent soutenir Hô Chi Minh-Ville dans la création d'un écosystème de start-up et de l’innovation. Les investisseurs finlandais veulent en savoir plus sur le plan de développement des infrastructures de la ville vietnamienne, dont les systèmes de métro et les améliorations de l'aéroport. La Finlande est prête à partager des expériences et à coopérer avec la mégapole du Sud dans la gestion et le traitement des déchets. -VNA